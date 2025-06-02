В начале карьеры лидер сборной Германии сомневался относительно своего будущего

В интервью изданию Kicker Йозуа Киммих рассказал о сомнениях в себе, которые преследовали его во время выступлений за юношеские команды "Штутгарта". На раннем этапе карьеры Киммих не был уверен, что станет профессиональным футболистом.

"В то время у меня были серьезные сомнения в себе, особенно в юности. Но это было не из-за отсутствия веры в собственные способности, а скорее из-за моего организма. У меня четыре года были проблемы с лобковой костью. Я часто думал: "Если я не могу справиться с этим даже в 16, то как мне выйти на самый высокий уровень?"

Переход в "Лейпциг" был абсолютно правильным шагом. Я впервые по-настоящему почувствовал, что значит играть за профессиональную команду. Все крутилось вокруг повышения в классе, очков и денег; все хотели играть и заработать бонус. Это совсем иначе, чем в любительской команде. Но проблема с телом оставалась со мной и в "Лейпциге". Мне удалось взять под контроль ситуацию с лобковой костью, но мышечные проблемы все равно периодически возникали.

Мне нужны были те два года адаптации в "Лейпциге", чтобы мой организм привык к взрослому футболу. Там я физически очень вырос и хорошо подготовился к следующему этапу карьеры", – сказал Киммих.