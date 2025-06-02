Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известно, почему нападающий Майнца покинул расположение сборной Германии
Он не первый
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После Надиема Амири и Янна Биссека нападающий "Майнца" Джонатан Буркардт стал очередным игроком, который покинул расположение сборной Германии перед матчами Лиги наций УЕФА.
По информации Kicker, Буркардт получил рваную рану пятки во время тренировки в воскресенье, которая потребовала наложения швов. Форвард и без того был под сомнением относительно участия в матче против Португалии в среду из-за травмы пальца ноги, однако она оказалась не слишком серьезной, чтобы покидать лагерь сборной. А вот рана, похоже, стала решающей.
Сейчас национальная команда Германии базируется в Герцогенаураху, где готовится к поединку против Португалии за выход в финал Лиги наций. Несмотря на потерю Буркардта, главный тренер Юлиан Нагельсман вряд ли будет вызывать замену – так же было в случае с Амири. Зато после отъезда Биссека он вызвал защитника "Монако" Тило Керера.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Буркардт стал лучшим немецким бомбардиром среди топ-лиг Европы, забив 18 мячей в 29 матчах Бундеслиги.
Популярное сейчас
- Новый рекорд. Кудровка возглавила список самых маленьких населенных пунктов, чьи команды выступали в УПЛ
- "Не знаю, как это объяснить". Бывший бомбардир Ворсклы шокирован вылетом в Первую лигу
- Не Ямаль. УЕФА объявила лучшего молодого игрока Лиги чемпионов
- Ливерпуль предложил более 100 миллионов евро за звездного плеймейкера из Бундеслиги
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре