Известно, почему нападающий Майнца покинул расположение сборной Германии

После Надиема Амири и Янна Биссека нападающий "Майнца" Джонатан Буркардт стал очередным игроком, который покинул расположение сборной Германии перед матчами Лиги наций УЕФА.

По информации Kicker, Буркардт получил рваную рану пятки во время тренировки в воскресенье, которая потребовала наложения швов. Форвард и без того был под сомнением относительно участия в матче против Португалии в среду из-за травмы пальца ноги, однако она оказалась не слишком серьезной, чтобы покидать лагерь сборной. А вот рана, похоже, стала решающей.

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Сейчас национальная команда Германии базируется в Герцогенаураху, где готовится к поединку против Португалии за выход в финал Лиги наций. Несмотря на потерю Буркардта, главный тренер Юлиан Нагельсман вряд ли будет вызывать замену – так же было в случае с Амири. Зато после отъезда Биссека он вызвал защитника "Монако" Тило Керера.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Буркардт стал лучшим немецким бомбардиром среди топ-лиг Европы, забив 18 мячей в 29 матчах Бундеслиги.