Майнц объявил о подписании воспитанника Баварии

"Майнц" усилился нападающим "Униона" Бенедиктом Холлербахом.

Трудовое соглашение стороны заключили на четыре сезона – до середины 2029 года.

По информации Transfermarkt, трансфер 24-летнего футболиста обошелся "Майнцу" в 10 миллионов евро.

Холлербах - воспитанник "Баварии". За два года в "Унионе" Бенедикт забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи в 65 матчах.