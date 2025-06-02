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Майнц объявил о подписании воспитанника Баварии
Выложена круглая сумма
Mainz
"Майнц" усилился нападающим "Униона" Бенедиктом Холлербахом.
Трудовое соглашение стороны заключили на четыре сезона – до середины 2029 года.
По информации Transfermarkt, трансфер 24-летнего футболиста обошелся "Майнцу" в 10 миллионов евро.
Холлербах - воспитанник "Баварии". За два года в "Унионе" Бенедикт забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи в 65 матчах.
Benedict Hollerbach verstärkt den 1. FSV Mainz 05!— 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) June 1, 2025
Der 24-jährige Angreifer hat bei den 05ERN bereits am Freitag seinen Medizincheck absolviert und einen Vierjahresvertrag bis 2029 unterschrieben.
Herzlich Willkommen, Benedict! ????⚪️ pic.twitter.com/6u7Bguf2Ji
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