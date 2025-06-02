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Майнц объявил о подписании воспитанника Баварии

Германия
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Майнц объявил о подписании воспитанника Баварии

Mainz

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Майнц" усилился нападающим "Униона" Бенедиктом Холлербахом.

Трудовое соглашение стороны заключили на четыре сезона – до середины 2029 года.

По информации Transfermarkt, трансфер 24-летнего футболиста обошелся "Майнцу" в 10 миллионов евро.

Холлербах - воспитанник "Баварии". За два года в "Унионе" Бенедикт забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи в 65 матчах.

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