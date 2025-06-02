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Немецкий топ-клуб намерен подписать впечатляющего нападающего из Лиги 1

Германия

Он является одним из лучших бомбардиров сезона в чемпионате Франции

Немецкий топ-клуб намерен подписать впечатляющего нападающего из Лиги 1

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Немецкий топ-клуб намерен подписать впечатляющего нападающего из Лиги 1.

По информации от журналиста Экрема Конура, этим летом леверкузенский "Байер" будет пытаться оформить трансфер нападающего "Ренна" Арно Калимуэндо, который стал их главной целью в ближайшее время. Руководство "красно-черных" будет требовать от заинтересованных клубов за 23-летнего француза около 30-35 миллионов евро.

Отмечается, что за игроком также внимательно наблюдает "Ювентус", "Монако" и "Вест Хэм".

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В сезоне 2024/25 Арно Калимуэндо забил 18 голов и отдал 4 ассиста в 34 матчах за "Ренн" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
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