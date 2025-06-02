Немецкий топ-клуб намерен подписать впечатляющего нападающего из Лиги 1.

По информации от журналиста Экрема Конура, этим летом леверкузенский "Байер" будет пытаться оформить трансфер нападающего "Ренна" Арно Калимуэндо, который стал их главной целью в ближайшее время. Руководство "красно-черных" будет требовать от заинтересованных клубов за 23-летнего француза около 30-35 миллионов евро.

Отмечается, что за игроком также внимательно наблюдает "Ювентус", "Монако" и "Вест Хэм".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В сезоне 2024/25 Арно Калимуэндо забил 18 голов и отдал 4 ассиста в 34 матчах за "Ренн" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.