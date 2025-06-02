Лидер Баварии рассказал, когда вернется на поле

Защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис еще в марте получил серьезную травму крестообразной связки, выступая за сборную, и досрочно завершил сезон. Накануне финала Лиги чемпионов УЕФА, который состоялся в Мюнхене, 24-летний футболист поделился планами по возвращению в интервью BILD.

"Я надеюсь, что смогу вернуться в ноябре. Такой у нас план, но реабилитации проходит хорошо", – сказал Дэвис.

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Если все пойдет по графику и не возникнет осложнений, Альфонсо будет вне игры около восьми месяцев. Ранее канадец также признался, что ему тяжело далось это испытание.

"Не буду врать, это было очень тяжело. У меня был нервный кризис. Я даже не знаю, что на меня нашло. Просто пошел в душ – и внезапно заплакал, все внутри сломалось, началась паника", – поделился эмоциями футболист.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Дэвис провел 31 матч за "Баварию" во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 3 ассиста.