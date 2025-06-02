Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ветеран Байера хочет понять свои перспективы с новым тренером
Может остаться в клубе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Этим летом Йонаса Хофманна активно связывали с возможным уходом из "Байера" – интерес к нему проявлял "Аугсбург". Впрочем, сам немец хочет сначала оценить свои шансы в команде под руководством Эрика тен Гага.
По данным Kicker, Хофманн планирует подождать, чтобы увидеть, как новый тренер собирается использовать его, прежде чем принимать решение относительно своего будущего.
В прошлом сезоне 32-летний игрок имел ограниченное количество минут под руководством Хаби Алонсо. Его контракт с "Байером" действует до 2027 года, и после сложного сезона, в котором он преимущественно проявлял себя только на тренировках и боролся с травмами, полузащитник настроен наверстать упущенное.
Добавим, что в сезоне 2024/25 немец сыграл в 17 матчах за "Байер" во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 2 ассиста.
Популярное сейчас
- Названа сумма, которую Реал хочет выручить за продажу Лунина
- Стал известен клуб, в который перейдет основной кипер Ворсклы
- Заря прекратила сотрудничество с воспитанником Динамо
- Официально. Бавария подписала одного из лучших защитников Бундеслиги
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре