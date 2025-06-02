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Ветеран Байера хочет понять свои перспективы с новым тренером

Германия

Может остаться в клубе

Ветеран Байера хочет понять свои перспективы с новым тренером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Этим летом Йонаса Хофманна активно связывали с возможным уходом из "Байера" – интерес к нему проявлял "Аугсбург". Впрочем, сам немец хочет сначала оценить свои шансы в команде под руководством Эрика тен Гага.

По данным Kicker, Хофманн планирует подождать, чтобы увидеть, как новый тренер собирается использовать его, прежде чем принимать решение относительно своего будущего.

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В прошлом сезоне 32-летний игрок имел ограниченное количество минут под руководством Хаби Алонсо. Его контракт с "Байером" действует до 2027 года, и после сложного сезона, в котором он преимущественно проявлял себя только на тренировках и боролся с травмами, полузащитник настроен наверстать упущенное.

Добавим, что в сезоне 2024/25 немец сыграл в 17 матчах за "Байер" во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 2 ассиста.

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Источник:
Kicker
Опубликовал: Алексей Полищук
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