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Дань культовому фильму. Гамбург оригинально представил новичка

Германия
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Дань культовому фильму. Гамбург оригинально представил новичка

Hamburger SV

Новина українською

"Гамбург" совершил первый трансфер после своего возвращения в Бундеслигу.

"Горожане" подписали полузащитника "Хольштайна" Николая Ремберга. 24-летний новичок был представлен в стиле "Рэмбо" — с отсылкой к культовому фильму с Сильвестром Сталлоне.

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Согласно данным Transfermarkt, сумма сделки составила 2,1 млн. евро.

По итогам сезона 2024/25 "Гамбург" стал вице-чемпионом Второй Бундеслиги и спустя 7 лет вернулся в высший дивизион Германии.

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Бундеслига Гамбург Хольштайн (Киль) трансфер
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Источник:
HSV
Опубликовал: Александр Бураков
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