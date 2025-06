Дань культовому фильму. Гамбург оригинально представил новичка

"Гамбург" совершил первый трансфер после своего возвращения в Бундеслигу.

"Горожане" подписали полузащитника "Хольштайна" Николая Ремберга. 24-летний новичок был представлен в стиле "Рэмбо" — с отсылкой к культовому фильму с Сильвестром Сталлоне.

Согласно данным Transfermarkt, сумма сделки составила 2,1 млн. евро.

По итогам сезона 2024/25 "Гамбург" стал вице-чемпионом Второй Бундеслиги и спустя 7 лет вернулся в высший дивизион Германии.

There is a new Rambo in town! ⚔️????️#nurderHSV pic.twitter.com/iO6jBw8ZAK