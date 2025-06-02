Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дань культовому фильму. Гамбург оригинально представил новичка
Связано с фамилией
Hamburger SV
"Гамбург" совершил первый трансфер после своего возвращения в Бундеслигу.
"Горожане" подписали полузащитника "Хольштайна" Николая Ремберга. 24-летний новичок был представлен в стиле "Рэмбо" — с отсылкой к культовому фильму с Сильвестром Сталлоне.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Согласно данным Transfermarkt, сумма сделки составила 2,1 млн. евро.
По итогам сезона 2024/25 "Гамбург" стал вице-чемпионом Второй Бундеслиги и спустя 7 лет вернулся в высший дивизион Германии.
There is a new Rambo in town! ⚔️????️#nurderHSV pic.twitter.com/iO6jBw8ZAK— Hamburger SV (@HSV) June 2, 2025
Популярное сейчас
- Названа сумма, которую Реал хочет выручить за продажу Лунина
- Заря прекратила сотрудничество с воспитанником Динамо
- Ворскла впервые в истории вылетела из УПЛ, возвращение Металлиста 1925, фулбек Динамо не сыграет за сборную Украины. Главные новости за 1 июня
- Ливерпуль предложил более 100 миллионов евро за звездного плеймейкера из Бундеслиги
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо