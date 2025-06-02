Киммих - о 100-м матче за сборную Германии: Большая честь, надеюсь, будет больше

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих высказался о своем предстоящем юбилейном матче в футболке национальной сборной Германии. Футболист сыграет свою 100-ю игру за "бундестим" в полуфинале Лиги наций против сборной Португалии.

"Это действительно много для меня значит. Для меня большая честь сыграть столько матчей за Германию. Это показывает, что я демонстрировал очень хороший уровень в течение последних 9-10 лет, и, к счастью, также редко получал травмы.

У меня было много взлетов и падений в национальной команде, для меня большая честь быть здесь, и я надеюсь, что впереди будет еще больше", - сказал футболист.