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Киммих - о 100-м матче за сборную Германии: Большая честь, надеюсь, будет больше
Йозуа готовится к 100-му матчу за сборную Германии
Фото: dfb.de
Полузащитник мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих высказался о своем предстоящем юбилейном матче в футболке национальной сборной Германии. Футболист сыграет свою 100-ю игру за "бундестим" в полуфинале Лиги наций против сборной Португалии.
"Это действительно много для меня значит. Для меня большая честь сыграть столько матчей за Германию. Это показывает, что я демонстрировал очень хороший уровень в течение последних 9-10 лет, и, к счастью, также редко получал травмы.
У меня было много взлетов и падений в национальной команде, для меня большая честь быть здесь, и я надеюсь, что впереди будет еще больше", - сказал футболист.
Напомним, что матч Германия - Португалия состоится 4 июня в 22:00 по Киеву.
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