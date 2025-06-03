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Правильное решение? Звёздный полузащитник Сандерленда выбрал клуб для продолжения карьеры
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звёздный полузащитник "Сандерленда" выбрал клуб для продолжения карьеры.
Bild сообщил, что Джоб Беллингем выбрал своим следующим клубом "Боруссию Д". Полузащитник отказал "РБ Лейпцигу" и "Айнтрахту".
По сообщениям источника, его впечатлила команда и атмосфера на стадионе, когда он приходил на матчи старшего брата.
Сейчас ведутся переговоры с "Сандерлендом" по стоимости футболиста. "Боруссия Д" не хочет платить больше 25 млн евро, но английский клуб требует большую сумму.
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Сообщается, что тренер "шмелей" Нико Ковач и руководство разговаривали с футболистом и приложили все усилия, чтобы добиться успеха в сделке.
В сезоне 2024/25 Джоб Беллингем сыграл в 43-х матчах "Сандерленда", в которых отметился четырьмя голами и тремя голевыми передачами.
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