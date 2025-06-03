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Лидер Баварии прокомментировал желание Флориана Виртца перейти в Ливерпуль
Хотел бы видеть его в Баварии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во время пресс-конференции накануне матча Лиги наций между Германией и Португалией капитан немецкой сборной и лидер "Баварии" Йозуа Киммих прокомментировал решение Флориана Виртца перейти в "Ливерпуль".
"Главное, чтобы он принял правильное решение для себя. У него есть свои причины, и я надеюсь, что это правильный путь. Я буду держать за него кулаки, где бы он ни оказался. Как игрок "Баварии", я, конечно, хотел бы видеть его в нашей команде. Я знаю его по сборной, играл с ним – для меня главное, чтобы он был нашим партнером в национальной команде", – сказал Киммих.
Переход Виртца в "Баварию" долгое время считался почти решенным делом, но несколько недель назад в борьбу вступил "Ливерпуль", который сумел убедить хавбека "Байера" выбрать Премьер-лигу. Сейчас "Ливерпуль" и "Байер" ведут переговоры по трансферной сумме.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Флориан Виртц отметился 16 голами и 15 ассистами в 45 матчах за "Байер" во всех турнирах.
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