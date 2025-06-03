Игрок Челси поедет на Клубный ЧМ вместе с Боруссией Дортмунд

"Боруссия" Дортмунд приняла первое решение по арендованному у "Челси" Карни Чуквуемеки. По данным Ruhr Nachrichten, англичанин отправится в США для участия в предстоящем Клубном Чемпионате мира, но поскольку его арендное соглашение с клубом Бундеслиги действует только до 30 июня, пока неизвестно, останется ли он в команде после этой даты.

Как сообщает RN, Себастиан Кель заявил, что "Боруссия" ведет переговоры с "Челси" по специальной договоренности – она может предусматривать пребывание Чуквуемеки в клубе на время проведения Клубного Чемпионата мира. В то же время подписание 21-летнего полузащитника на постоянной основе больше не рассматривается как вариант.

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Сумайла Кулибали, который провел сезон в аренде в "Бресте", также вернулся в клуб досрочно. Он пройдет медицинское обследование из-за травмы приводящей мышцы, после чего будет принято решение, поедет ли французский защитник в США.

Добавим, что в сезоне 2024/25 21-летний Чуквуемека провел 13 матчей за "Боруссию Д" во всех турнирах, забив 1 гол.