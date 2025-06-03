  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Игрок Челси поедет на Клубный ЧМ вместе с Боруссией Дортмунд

В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок Челси поедет на Клубный ЧМ вместе с Боруссией Дортмунд

Германия
Обновлено

Покупать не будут

Игрок Челси поедет на Клубный ЧМ вместе с Боруссией Дортмунд

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Боруссия" Дортмунд приняла первое решение по арендованному у "Челси" Карни Чуквуемеки. По данным Ruhr Nachrichten, англичанин отправится в США для участия в предстоящем Клубном Чемпионате мира, но поскольку его арендное соглашение с клубом Бундеслиги действует только до 30 июня, пока неизвестно, останется ли он в команде после этой даты.

Как сообщает RN, Себастиан Кель заявил, что "Боруссия" ведет переговоры с "Челси" по специальной договоренности – она может предусматривать пребывание Чуквуемеки в клубе на время проведения Клубного Чемпионата мира. В то же время подписание 21-летнего полузащитника на постоянной основе больше не рассматривается как вариант.

Читайте такжеЧелси планирует продать этим летом 13 футболистов

Сумайла Кулибали, который провел сезон в аренде в "Бресте", также вернулся в клуб досрочно. Он пройдет медицинское обследование из-за травмы приводящей мышцы, после чего будет принято решение, поедет ли французский защитник в США.

Добавим, что в сезоне 2024/25 21-летний Чуквуемека провел 13 матчей за "Боруссию Д" во всех турнирах, забив 1 гол.

По теме
yellow-arrow
Звезда Бундеслиги. Реал нашел альтернативу одноклубнику Трубина
yellow-arrow
Лидер Баварии прокомментировал желание Флориана Виртца перейти в Ливерпуль
yellow-arrow
Правильное решение? Звёздный полузащитник Сандерленда выбрал клуб для продолжения карьеры
Боруссия (Дортмунд) Челси (Лондон) Карни Чуквуемека
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ruhr Nachrichten
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости