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Защитник Баварии пропустит Клубный Чемпионат мира

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Проблемы со здоровьем

Защитник Баварии пропустит Клубный Чемпионат мира

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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По информации издания BILD, центральный защитник "Баварии" Ким Мин Дже, страдающий воспалением левого ахиллова сухожилия, не вернется к игре как минимум до середины или конца июля. Поэтому он не сможет помочь своей команде на Клубном Чемпионате мира, который пройдет этим летом в США.

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"Бавария" рассматривает возможность продажи 28-летнего защитника, поэтому не исключено, что Ким уже провел свой последний матч за мюнхенцев. Что касается его партнера по защите Дайо Упамекано, то издание сообщает, что француз уже возобновил тренировки после операции на колене, но пока работает в щадящем режиме. Ожидается, что он будет готов к возвращению на поле не раньше конца июня.

Добавим, что первый матч на Клубном ЧМ "Бавария" проведет 15 июня против "Окленд Сити".

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Бавария (Мюнхен) Клубный чемпионат мира Ким Мин Чжэ
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Источник:
BILD
Опубликовал: Алексей Полищук
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