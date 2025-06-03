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Защитник Баварии пропустит Клубный Чемпионат мира
Проблемы со здоровьем
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По информации издания BILD, центральный защитник "Баварии" Ким Мин Дже, страдающий воспалением левого ахиллова сухожилия, не вернется к игре как минимум до середины или конца июля. Поэтому он не сможет помочь своей команде на Клубном Чемпионате мира, который пройдет этим летом в США.
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"Бавария" рассматривает возможность продажи 28-летнего защитника, поэтому не исключено, что Ким уже провел свой последний матч за мюнхенцев. Что касается его партнера по защите Дайо Упамекано, то издание сообщает, что француз уже возобновил тренировки после операции на колене, но пока работает в щадящем режиме. Ожидается, что он будет готов к возвращению на поле не раньше конца июня.
Добавим, что первый матч на Клубном ЧМ "Бавария" проведет 15 июня против "Окленд Сити".
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