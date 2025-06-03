Директор сборной Германии: Нагельсманн серьезно думал о возвращении в Баварию

Директор сборной Германии Руди Феллер рассказал, что главный тренер "бундестим" Юлиан Нагельсманн серьезно размышлял над возможным возвращением в мюнхенскую "Баварию", прежде чем принять окончательное решение остаться во главе национальной команды.

"Были и другие предложения. Но доказать "Баварии", что он может это сделать, было для него привлекательным, да. Он колебался по этому поводу.

Тогда мы сказали ему: "Ты изменил ситуацию в немецком футболе. Люди снова нас любят, они снова нас признают. Если ты сейчас уйдешь, то кто-то другой, возможно, пожнет плоды твоего труда и выиграет титулы с этими игроками". - В конце концов он решил остаться с нами", - сказал Руди Феллер.