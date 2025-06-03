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Директор сборной Германии: Нагельсманн серьезно думал о возвращении в Баварию
"Ты изменил ситуацию": как Феллер убедил Юлиана остаться
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Директор сборной Германии Руди Феллер рассказал, что главный тренер "бундестим" Юлиан Нагельсманн серьезно размышлял над возможным возвращением в мюнхенскую "Баварию", прежде чем принять окончательное решение остаться во главе национальной команды.
"Были и другие предложения. Но доказать "Баварии", что он может это сделать, было для него привлекательным, да. Он колебался по этому поводу.
Тогда мы сказали ему: "Ты изменил ситуацию в немецком футболе. Люди снова нас любят, они снова нас признают. Если ты сейчас уйдешь, то кто-то другой, возможно, пожнет плоды твоего труда и выиграет титулы с этими игроками". - В конце концов он решил остаться с нами", - сказал Руди Феллер.
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