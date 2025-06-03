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Травмированный полузащитник Баварии сможет сыграть на Клубном Чемпионате Мира, - Bild
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Травмированный полузащитник "Баварии" сможет сыграть на Клубном Чемпионате Мира.
Немецкие СМИ сообщают, что Джамал Мусиала увеличил интенсивность своего 30-минутного занятия с тренером по реабилитации.
Клуб выразил надежду, что 5 июня футболист сможет заниматься в основной группе.
"Спринты выглядели хорошо! Длинные передачи прошли без проблем! Что касается дриблинга, звезда снова выглядела великолепно в движениях!", - сообщил источник.
Мусиала не выходил на поле с 5 апреля и пропустил 8 матчей немецкого гранда.
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К слову, "Бавария" первый матч на Клубном Чемпионате Мира сыграет с "Окленд Сити" 15 июня.
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