Вратарь Баварии близок к переходу в ПСВ

Голкипер "Баварии" Даниэль Перец близок к переходу в нидерландский клуб "ПСВ".

По информации Флориана Плеттенберга, сделка предусматривает аренду с опцией выкупа. Сам футболист очень заинтересован в этом переходе, и сторонам осталось согласовать лишь несколько деталей.

Перец в сезоне 2024/25 сыграл 6 матчей, в которых пропустил 7 голов.