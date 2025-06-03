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Вратарь Баварии близок к переходу в ПСВ
Продолжаются переговоры
Фото: https://twitter.com/FCBayern
Голкипер "Баварии" Даниэль Перец близок к переходу в нидерландский клуб "ПСВ".
По информации Флориана Плеттенберга, сделка предусматривает аренду с опцией выкупа. Сам футболист очень заинтересован в этом переходе, и сторонам осталось согласовать лишь несколько деталей.
Перец в сезоне 2024/25 сыграл 6 матчей, в которых пропустил 7 голов.
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Источник:Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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