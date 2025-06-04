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Флориан Виртц ответил на слухи о желании отобрать игровой номер у игрока Ливерпуля

Германия

Не верьте всему, что пишут

Флориан Виртц ответил на слухи о желании отобрать игровой номер у игрока Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вторник поздно вечером лидер "Байера" и сборной Германии Флориан Виртц, которого связывают с трансфером в "Ливерпуль", отреагировал в в Instagram на слухи о том, что он хочет получить в новом клубе футболку с номером 10, под которым сейчас выступает Алексис Мак Аллистер.

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Это произошло после того, как журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг менее чем за 24 часа до того написал об этом у себя в социальной сети Х (бывший Twitter). Это и спровоцировало ответ от Виртца.

"Кто сказал, что я хочу №10? Я уважаю игроков. Не верьте всему, что пишут", – написал Виртц.

Флориан Виртц ответил на слухи о желании отобрать игровой номер у игрока Ливерпуля - изображение 1

Напомним, что в сезоне 2024/25 Флориан Виртц отметился 16 голами и 15 ассистами в 45 матчах за "Байер" во всех турнирах. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 140 миллионов евро.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алексей Полищук
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