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Брат Джуда Беллингема согласился переехать в Германию
Однако сумма трансфера между клубами еще не согласована
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Брат звездного Джуда Беллингема согласился переехать в Германию
По информации от инсайдера Фабрицио Романо, между представителями дортмундской "Боруссии" и Джобом Беллингемом была достигнута договоренность об условиях личного контракта сроком на пять лет.
Отмечается, что в ближайшие дни руководство "шмелей" намерено продвинуться в переговорах с "Сандерлендом" о подписании 19-летнего английского полузащитника, но на данный момент стороны не пришли к согласию относительно суммы трансфера.
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В сезоне 2024/25 Джоб Беллингем отметился 4 голами и 3 ассистами в 43 матчах за "Сандерленд". Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.
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