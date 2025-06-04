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Брат Джуда Беллингема согласился переехать в Германию

Германия

Однако сумма трансфера между клубами еще не согласована

Брат Джуда Беллингема согласился переехать в Германию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Брат звездного Джуда Беллингема согласился переехать в Германию

По информации от инсайдера Фабрицио Романо, между представителями дортмундской "Боруссии" и Джобом Беллингемом была достигнута договоренность об условиях личного контракта сроком на пять лет.

Отмечается, что в ближайшие дни руководство "шмелей" намерено продвинуться в переговорах с "Сандерлендом" о подписании 19-летнего английского полузащитника, но на данный момент стороны не пришли к согласию относительно суммы трансфера.

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В сезоне 2024/25 Джоб Беллингем отметился 4 голами и 3 ассистами в 43 матчах за "Сандерленд". Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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