  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. РБ Лейпциг готов попрощаться с рядом ветеранов команды 

В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

РБ Лейпциг готов попрощаться с рядом ветеранов команды 

Германия

Смена поколений

РБ Лейпциг готов попрощаться с рядом ветеранов команды 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

По информации издания BILD, руководство "РБ Лейпциг" приняло решение, что пятеро из старейших игроков команды могут покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Речь идет о Юссуфе Поульсене, Вилли Орбане, Кевине Кампле, Петере Гулачи и Лукасе Клостермане – все они получили "зеленый свет" на возможный выход. Причина такого шага – желание клуба обновить состав после провального сезона, в котором "Лейпциг" не сумел квалифицироваться в еврокубки.

Читайте такжеИзвестны имена новых кандидатов на пост главного тренера РБ Лейпциг

Кроме того, продажа или уход этих игроков позволит значительно уменьшить зарплатную ведомость: каждый из них зарабатывает примерно 6 миллионов евро в год. При этом ни одному из футболистов пока официально не сообщили о таком решении – разговоры на эту тему запланированы на ближайшую неделю.

Учитывая статус игроков в клубе, это настоящий поворотный момент для "Лейпцига". Поульсен, Орбан, Гулачи, Клостерман и Кампль входят в топ-10 по количеству матчей за "Лейпциг", имея на пятерых 1718 поединков.

По теме
yellow-arrow
Брат Джуда Беллингема согласился переехать в Германию
yellow-arrow
Флориан Виртц ответил на слухи о желании отобрать игровой номер у игрока Ливерпуля
yellow-arrow
Вратарь Баварии близок к переходу в ПСВ
Кевин Кампль РБ Лейпциг Юссуф Поульсен Вилли Орбан Петер Гулачи Лукас Клостерман
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BILD
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости