РБ Лейпциг готов попрощаться с рядом ветеранов команды 

По информации издания BILD, руководство "РБ Лейпциг" приняло решение, что пятеро из старейших игроков команды могут покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Речь идет о Юссуфе Поульсене, Вилли Орбане, Кевине Кампле, Петере Гулачи и Лукасе Клостермане – все они получили "зеленый свет" на возможный выход. Причина такого шага – желание клуба обновить состав после провального сезона, в котором "Лейпциг" не сумел квалифицироваться в еврокубки.

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Кроме того, продажа или уход этих игроков позволит значительно уменьшить зарплатную ведомость: каждый из них зарабатывает примерно 6 миллионов евро в год. При этом ни одному из футболистов пока официально не сообщили о таком решении – разговоры на эту тему запланированы на ближайшую неделю.

Учитывая статус игроков в клубе, это настоящий поворотный момент для "Лейпцига". Поульсен, Орбан, Гулачи, Клостерман и Кампль входят в топ-10 по количеству матчей за "Лейпциг", имея на пятерых 1718 поединков.