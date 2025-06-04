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Лидер Айнтрахта решил остаться в клубе

Германия

Подпишет новый контракт

Лидер Айнтрахта решил остаться в клубе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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По информации BILD, центральный защитник "Айнтрахта" Робин Кох решил остаться в своем нынешнем клубе. Будущее 28-летнего футболиста казалось неопределенным в конце сезона, когда "Айнтрахт" боролся за выход в Лигу чемпионов.

Однако после того, как клуб гарантировал себе участие в ЛЧ в последнем туре сезона 2024/25, все вопросы были улажены. Кох поэтому не стал рассматривать интерес со стороны дортмундской "Боруссии" и "Байера".

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В ближайшие дни футболист получит новый контракт с существенным повышением зарплаты. Хотя таблоид не сообщает деталей относительно лидерских функций, которые клуб планирует возложить на игрока, не исключено, что именно Кох станет новым капитаном команды, сменив на этом посту вратаря Кевина Траппа.

Сейчас Кох находится в расположении сборной Германии под руководством Юлиана Нагельсмана. Ожидается, что продление контракта до 2030 года будет оформлено еще до завершения ближайших матчей Лиги Наций.

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Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Робин Кох
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Источник:
BILD
Опубликовал: Алексей Полищук
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