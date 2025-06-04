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Байер может подписать юную звезду итальянского чемпионата
Замена для Виртца
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сообщается, что бывший игрок "Реала", а ныне футболист "Комо", Нико Пас является главным кандидатом на замену Флориану Виртцу в "Байере" этим летом.
Благодаря опции выкупа примерно за 8 миллионов евро "Реал Мадрид" намерен вернуть обладателя награды "Лучший молодой игрок Серии А" в клуб для участия в Клубном Чемпионате мира. После первого розыгрыша турнира мадридцы планируют снова продать 20-летнего футболиста.
Пас хочет играть регулярно под руководством тренера, который сможет помочь ему в дальнейшем развитии, а также выступать в Лиге чемпионов – и все это "Байер" может ему предложить уже в следующем сезоне. "Реал" потребует за Паса около 30 миллионов евро – сумма, которая не станет проблемой для "Байера" после продажи Виртца.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Пас провел 35 матчей за "Комо", забив 6 голов и отдав 9 ассистов.
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