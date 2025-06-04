Джонатан Та: Я смогу раскрыть свой потенциал еще больше. Вот почему я в Баварии

Новый защитник мюнхенской "Баварии" Джонатан Та прокомментировал свой переход в один из ведущих клубов Европы.

"Я хотел перейти и в итоге выбрал »Баварию", потому что чувствую, что здесь смогу сделать еще один шаг вперед. Я очень амбициозен; я хочу продолжать совершенствоваться. С этим успешным, большим клубом, с нынешней командой, которую уже имеет "Бавария", и с тренером. Я смогу раскрыть свой потенциал еще больше. Вот почему я в Мюнхене", - сказал футболист.