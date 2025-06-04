Галатасарай и клубы из Саудовской Аравии интересуются вингером Баварии

Ситуация вокруг будущего вингера "Баварии" Лероя Сане остается неопределенной.

По информации Bayern & Germany, на данный момент самые конкретные предложения для Сане поступают из Саудовской Аравии и от турецкого "Галатасарая". Сообщается, что немецкий футболист интенсивно рассматривал возможность перехода в стамбульский клуб.

Идеально Сане хотел бы остаться в "Баварии", однако он все еще не готов принять текущее предложение клуба о продлении контракта. Со стороны мюнхенского гранда двери для продолжения сотрудничества остаются открытыми – если Сане не получит лучшего предложения, он может подписать новое соглашение.