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Галатасарай и клубы из Саудовской Аравии интересуются вингером Баварии
Будущее Лероя Сане пока неизвестно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ситуация вокруг будущего вингера "Баварии" Лероя Сане остается неопределенной.
По информации Bayern & Germany, на данный момент самые конкретные предложения для Сане поступают из Саудовской Аравии и от турецкого "Галатасарая". Сообщается, что немецкий футболист интенсивно рассматривал возможность перехода в стамбульский клуб.
Идеально Сане хотел бы остаться в "Баварии", однако он все еще не готов принять текущее предложение клуба о продлении контракта. Со стороны мюнхенского гранда двери для продолжения сотрудничества остаются открытыми – если Сане не получит лучшего предложения, он может подписать новое соглашение.
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