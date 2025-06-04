  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Не вписывается в стратегию клуба. РБ Лейпциг готов продать нападающего за смешную сумму

В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не вписывается в стратегию клуба. РБ Лейпциг готов продать нападающего за смешную сумму

Германия

Когда-то за него заплатили более 50 млн евро

Не вписывается в стратегию клуба. РБ Лейпциг готов продать нападающего за смешную сумму

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"РБ Лейпциг" готов продать нападающего клуба.

По сообщениям BILD, "быки" готовы расстаться с Тимо Вернером за 4 млн евро.

Клуб планирует трансферы, благодаря которым они смогут сэкономить 20% бюджета по заработной плате. Вернер не вписывается в данную стратегию – его зарплата в клубе составляет 10 млн евро.

Больше только у Хави Симонса (11 млн евро).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в прошлом сезоне Тимо Вернер играл в "Тоттенхэме". Нападающий сыграл в 27-ми матчах, в которых забил гол и отдал 3 голевые передачи.

TransferMarkt оценивает футболиста в 7 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Галатасарай и клубы из Саудовской Аравии интересуются вингером Баварии
yellow-arrow
Джонатан Та: Я смогу раскрыть свой потенциал еще больше. Вот почему я в Баварии
yellow-arrow
Байер может подписать юную звезду итальянского чемпионата
Тимо Вернер РБ Лейпциг
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bild
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости