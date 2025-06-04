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Не вписывается в стратегию клуба. РБ Лейпциг готов продать нападающего за смешную сумму
Когда-то за него заплатили более 50 млн евро
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"РБ Лейпциг" готов продать нападающего клуба.
По сообщениям BILD, "быки" готовы расстаться с Тимо Вернером за 4 млн евро.
Клуб планирует трансферы, благодаря которым они смогут сэкономить 20% бюджета по заработной плате. Вернер не вписывается в данную стратегию – его зарплата в клубе составляет 10 млн евро.
Больше только у Хави Симонса (11 млн евро).
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Напомним, что в прошлом сезоне Тимо Вернер играл в "Тоттенхэме". Нападающий сыграл в 27-ми матчах, в которых забил гол и отдал 3 голевые передачи.
TransferMarkt оценивает футболиста в 7 млн евро.
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