Не вписывается в стратегию клуба. РБ Лейпциг готов продать нападающего за смешную сумму

"РБ Лейпциг" готов продать нападающего клуба.

По сообщениям BILD, "быки" готовы расстаться с Тимо Вернером за 4 млн евро.

Клуб планирует трансферы, благодаря которым они смогут сэкономить 20% бюджета по заработной плате. Вернер не вписывается в данную стратегию – его зарплата в клубе составляет 10 млн евро.

Больше только у Хави Симонса (11 млн евро).

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Напомним, что в прошлом сезоне Тимо Вернер играл в "Тоттенхэме". Нападающий сыграл в 27-ми матчах, в которых забил гол и отдал 3 голевые передачи.

TransferMarkt оценивает футболиста в 7 млн евро.