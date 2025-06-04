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Совершили чудо. Агрономы Альянц-Арены восстановили газон после повреждения болельщиками ПСЖ
Невероятно!
Агрономы "Альянц-Арены" восстановили газон после повреждения болельщиками "ПСЖ".
После финального матча Лиги Чемпионов, болельщики вырезали часть газона на немецком стадионе. Агрономы сумели ликвидировать последствия.
На "Альянц-Арене" с лета 2024 года внедрена новая технология укладки газона и это спасло от неприятных последствий.
"Благодаря новой технологии с гибридным рулонным газоном, с помощью которой летом 2024 года была уложена новая зелень арены, почти не потребуется времени на наращивание только что уложенных участков газона", - написал источник.
Напомним, что "ПСЖ" впервые в истории выиграл Лигу Чемпионов, обыграв в финале "Интер" со счётом 5:0.
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К слову, на "Альянц-Арене" состоится полуфинальный матч "Финала Четырёх" Лиги Наций между сборными Германии и Португалии, а также финал.
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