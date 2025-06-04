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Бавария получит компенсацию от ФИФА за травму своего защитника, которую он получил во время выступлений за сборную Канады

Германия

Клуб также поговорил с представителями Футбольной ассоциации Канады

Бавария получит компенсацию от ФИФА за травму своего защитника, которую он получил во время выступлений за сборную Канады

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" провела подробную беседу с представителями Футбольной ассоциации Канады относительно обстоятельств серьезной травмы своего защитника Альфонсо Дэвиса, который в марте этого года получил разрыв крестообразных связок во время выступлений за национальную сборную.

На встрече в Мюнхене генеральный директор "Баварии" Ян-Кристиан Дрезен четко дал понять, что ассоциация не полностью выполнила свои обязательства по защите Дэвиса.

Поэтому ФИФА выплатит "Баварии" компенсацию за травму игрока, хотя точная сумма не разглашается.

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Бавария (Мюнхен) Альфонсо Дэвис
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Источник:
Bayern
Опубликовал: Екатерина Власова
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