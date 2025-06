Бавария получит компенсацию от ФИФА за травму своего защитника, которую он получил во время выступлений за сборную Канады

"Бавария" провела подробную беседу с представителями Футбольной ассоциации Канады относительно обстоятельств серьезной травмы своего защитника Альфонсо Дэвиса, который в марте этого года получил разрыв крестообразных связок во время выступлений за национальную сборную.

На встрече в Мюнхене генеральный директор "Баварии" Ян-Кристиан Дрезен четко дал понять, что ассоциация не полностью выполнила свои обязательства по защите Дэвиса.

Поэтому ФИФА выплатит "Баварии" компенсацию за травму игрока, хотя точная сумма не разглашается.

FC Bayern calls for more effective compliance with protection obligations by national associations following the injury of Alphonso Davies.



