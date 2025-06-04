Германия
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Попал в хорошую компанию. Полузащитник сборной Германии проводит свой 100-й матч
Хорош!
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Германии проводит свой 100-й матч за национальную команду.
Матч против сборной Португалии стал для Йозуа Киммиха юбилейным. Футболист "Баварии" присоединился к таким легендам как:
- Лотар Маттеус,
- Мирослав Клозе,
- Лукас Подольски,
- Мануэль Нойер,
- Бастиан Швайнштайгер,
- Тони Кроос,
- Филипп Лам,
- Юрген Клинсманн,
- Юрген Колер,
- Пер Мертезакер,
- Франц Бекенбауэр
- Томас Хесслер
К слову, полузащитник дебютировал в сборной в мае 2016 года.
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Напомним, что сборная Германии сыграет в первом полуфинальном матче Лиги Наций на "Альянц Арене".
Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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Источник:UEFA
Опубликовал: Владислав Прийменко
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