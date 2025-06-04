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Попал в хорошую компанию. Полузащитник сборной Германии проводит свой 100-й матч

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Попал в хорошую компанию. Полузащитник сборной Германии проводит свой 100-й матч

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Германии проводит свой 100-й матч за национальную команду.

Матч против сборной Португалии стал для Йозуа Киммиха юбилейным. Футболист "Баварии" присоединился к таким легендам как:

  • Лотар Маттеус,
  • Мирослав Клозе,
  • Лукас Подольски,
  • Мануэль Нойер,
  • Бастиан Швайнштайгер,
  • Тони Кроос,
  • Филипп Лам,
  • Юрген Клинсманн,
  • Юрген Колер,
  • Пер Мертезакер,
  • Франц Бекенбауэр
  • Томас Хесслер

К слову, полузащитник дебютировал в сборной в мае 2016 года.

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Напомним, что сборная Германии сыграет в первом полуфинальном матче Лиги Наций на "Альянц Арене".

Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Германия Йозуа Киммих
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Владислав Прийменко
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