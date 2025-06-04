Попал в хорошую компанию. Полузащитник сборной Германии проводит свой 100-й матч

Полузащитник сборной Германии проводит свой 100-й матч за национальную команду.

Матч против сборной Португалии стал для Йозуа Киммиха юбилейным. Футболист "Баварии" присоединился к таким легендам как:

Лотар Маттеус,

Мирослав Клозе,

Лукас Подольски,

Мануэль Нойер,

Бастиан Швайнштайгер,

Тони Кроос,

Филипп Лам,

Юрген Клинсманн,

Юрген Колер,

Пер Мертезакер,

Франц Бекенбауэр

Томас Хесслер

К слову, полузащитник дебютировал в сборной в мае 2016 года.

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Напомним, что сборная Германии сыграет в первом полуфинальном матче Лиги Наций на "Альянц Арене".

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