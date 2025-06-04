Вингер Баварии близок к переходу в Галатасарай

Переговоры между турецким грандом "Галатасараем" и немецким вингером "Баварии" Лероем Сане идут хорошо. Об этом пишет Bayern & Germany.

По информации источника, сам игрок положительно рассматривает возможность перехода в стамбульский клуб. Основным фактором, привлекающим Сане, является участие "Галатасарая" в Лиге чемпионов следующего сезона.

Добавим, что Лерой в текущем сезоне сыграл 45 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

Читайте такжеПопал в хорошую компанию. Полузащитник сборной Германии проводит свой 100-й матч