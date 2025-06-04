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Вингер Баварии близок к переходу в Галатасарай
Переговоры идут позитивно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Переговоры между турецким грандом "Галатасараем" и немецким вингером "Баварии" Лероем Сане идут хорошо. Об этом пишет Bayern & Germany.
По информации источника, сам игрок положительно рассматривает возможность перехода в стамбульский клуб. Основным фактором, привлекающим Сане, является участие "Галатасарая" в Лиге чемпионов следующего сезона.
Добавим, что Лерой в текущем сезоне сыграл 45 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.
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