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Сборная Германии впервые за четверть века уступила Португалии

Германия

Уникальный год

Сборная Германии впервые за четверть века уступила Португалии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Германии впервые за четверть века уступила Португалии.

В последний раз Бундестим проигрывали данному сопернику на Евро 2000. Тогда Германия уступила со счётом 0:3 и заняла последнее место в группе с Румынией и Англией.

Команды после ещё встречались 5 раз – трижды на Евро, один раз в квалификации к Чемпионату Мира и один раз на Мундиале. Во всех матчах побеждала сборная Германии.

Сборная Германии впервые за четверть века уступила Португалии - изображение 1

Напомним, что в полуфинале Лиги Наций сборная Германии проиграла Португалии со счётом 1:2 и в воскресенье сыграет в матче за третье место.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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