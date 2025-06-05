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Юлиан Нагельсманн о поражении против сборной Португалии: Они были лучше нас
И такое случается
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Германии подвёл итоги матча против сборной Португалии.э
По словам Нагельсманна, Португалия была лучше, а Германия упустила возможности в первом тайме.
"Заслуженная победа Португалии. Они были лучше нас. Мы упустили слишком многое еще в первом тайме. Если мы не играем на сто процентов, то не можем соревноваться с лучшими командами
На поле у нас была хорошая команда, но мы постоянно оказывались слишком медленными. Если бы вышли вперед еще в первом тайме, то, возможно, смогли бы разогнаться получше.
После перерыва мы вышли вперед, но потом в нашей игре откуда-то взялась очевидная вялость. Надо работать над этим", - заявил тренер.
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Напомним, что сборная Германии уступила Португалии со счётом 1:2 и 8 июня сыграет в матче за третье место с проигравшей командой пары Испания – Франция.
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