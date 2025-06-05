Опытный полузащитник Баварии высказался о своем будущем в клубе

Опытный полузащитник мюнхенской "Баварии" Жоау Пальинья высказался о своем будущем в клубе.

"У меня осталось три года по контракту с "Баварией". Я должен поговорить с главным тренером и спортивным директором клуба о том, получу ли свой шанс здесь. Посмотрим, что произойдет дальше. Я мечтаю добиться успеха здесь. Я уже выиграл титул с "Баварией", и, надеюсь, что впереди их будет еще больше", — приводит его слова журналист Патрик Бергер из издания Sky Sport.