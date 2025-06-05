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Опытный полузащитник Баварии высказался о своем будущем в клубе
Он мечтает добиться успеха вместе с этой командой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Опытный полузащитник мюнхенской "Баварии" Жоау Пальинья высказался о своем будущем в клубе.
"У меня осталось три года по контракту с "Баварией". Я должен поговорить с главным тренером и спортивным директором клуба о том, получу ли свой шанс здесь. Посмотрим, что произойдет дальше. Я мечтаю добиться успеха здесь. Я уже выиграл титул с "Баварией", и, надеюсь, что впереди их будет еще больше", — приводит его слова журналист Патрик Бергер из издания Sky Sport.
Напомним, что "Бавария" приобрела 29-летнего португальца из "Фулхэма" за 51 миллион евро летом 2024 года.
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В сезоне 2024/25 Жоау Пальинья принял участие в 24 матчах за "Баварию" во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.
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