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Бавария ведет переговоры с представителями звездных вингеров
Но для трансферов нужны продажи
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Kicker, "Бавария" находится в контакте с представителями двух вингеров – Коди Гакпо из "Ливерпуля" и Рафаэла Леау из "Милана".
Спортивный директор Макс Эберль ведет переговоры с обеими сторонами, однако трансферы могут обойтись клубу более чем в 70 миллионов евро. Поэтому перед тем, как подписать кого-то из них, мюнхенцам, вероятно, придется продать собственных игроков.
Среди потенциальных кандидатов на продажу – полузащитник Жоау Пальинья. Среди других возможных потерь - Рафель Геррейру, Саша Боэ и Брайан Сарагоса. Также не исключено, что клуб покинет Кингсли Коман, если на него поступит выгодное предложение от одного из клубов из Саудовской Аравии.
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