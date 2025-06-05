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Бавария ведет переговоры с представителями звездных вингеров

Германия

Но для трансферов нужны продажи

Бавария ведет переговоры с представителями звездных вингеров

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Kicker, "Бавария" находится в контакте с представителями двух вингеров – Коди Гакпо из "Ливерпуля" и Рафаэла Леау из "Милана".

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Спортивный директор Макс Эберль ведет переговоры с обеими сторонами, однако трансферы могут обойтись клубу более чем в 70 миллионов евро. Поэтому перед тем, как подписать кого-то из них, мюнхенцам, вероятно, придется продать собственных игроков.

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Среди потенциальных кандидатов на продажу – полузащитник Жоау Пальинья. Среди других возможных потерь - Рафель Геррейру, Саша Боэ и Брайан Сарагоса. Также не исключено, что клуб покинет Кингсли Коман, если на него поступит выгодное предложение от одного из клубов из Саудовской Аравии.

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Источник:
Kicker
Опубликовал: Алексей Полищук
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