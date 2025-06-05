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Боруссия Дортмунд хочет продать свою звезду этим летом 

Германия

Попробуют заработать

Боруссия Дортмунд хочет продать свою звезду этим летом 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Kicker, "Боруссия" Дортмунд решила попробовать продать вингера Джейми Байно-Гиттенса этим летом. Сам игрок также ранее принял решение покинуть клуб.

20-летний англичанин считается главным кандидатом на выход из клуба, поскольку на него есть спрос. Продажа вингера позволила бы "Боруссии" привлечь средства, которые она может использовать для дальнейшего усиления состава.

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Гиттенс хорошо начал сезон, однако после назначения Нико Ковача главным тренером англичанин начал терять место в основном составе, поскольку наставник отдавал предпочтение другим игрокам.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Байно-Гиттенс сыграл 48 матчей за "Боруссию" во всех турнирах, забив 12 голов и отдав 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

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Боруссия (Дортмунд) Челси (Лондон) Джейми Байно-Гиттенс
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Источник:
Kicker
Опубликовал: Алексей Полищук
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