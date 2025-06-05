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Боруссия Дортмунд хочет продать свою звезду этим летом
Попробуют заработать
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Kicker, "Боруссия" Дортмунд решила попробовать продать вингера Джейми Байно-Гиттенса этим летом. Сам игрок также ранее принял решение покинуть клуб.
20-летний англичанин считается главным кандидатом на выход из клуба, поскольку на него есть спрос. Продажа вингера позволила бы "Боруссии" привлечь средства, которые она может использовать для дальнейшего усиления состава.
Гиттенс хорошо начал сезон, однако после назначения Нико Ковача главным тренером англичанин начал терять место в основном составе, поскольку наставник отдавал предпочтение другим игрокам.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Байно-Гиттенс сыграл 48 матчей за "Боруссию" во всех турнирах, забив 12 голов и отдав 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.
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