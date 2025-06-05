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Один из самых перспективных защитников Лиги 1 присоединится к действующим обладателям Кубка Германии
Неплохое усиление
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Один из самых перспективных защитников Лиги 1 присоединится к действующим обладателям Кубка Германии
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Лоренц Ассиньон из "Ренна" уже прошел медицинский осмотр в "Штутгарте", к которому он присоединится за 14 миллионов евро.
Действующие обладатели Кубка Германии предложили 24-летнему французскому защитнику контракт до лета 2029 года.
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В сезоне 2024/24 Лоренц Ассиньон провел 34 матча за "Ренн" во всех турнирах, отметившись 4 голами и 5 ассистами.
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