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Один из самых перспективных защитников Лиги 1 присоединится к действующим обладателям Кубка Германии

Германия

Неплохое усиление

Один из самых перспективных защитников Лиги 1 присоединится к действующим обладателям Кубка Германии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Один из самых перспективных защитников Лиги 1 присоединится к действующим обладателям Кубка Германии

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Лоренц Ассиньон из "Ренна" уже прошел медицинский осмотр в "Штутгарте", к которому он присоединится за 14 миллионов евро.

Действующие обладатели Кубка Германии предложили 24-летнему французскому защитнику контракт до лета 2029 года.

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В сезоне 2024/24 Лоренц Ассиньон провел 34 матча за "Ренн" во всех турнирах, отметившись 4 голами и 5 ассистами.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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