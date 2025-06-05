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Не продаётся. Тренер Байера решил сохранить ключевого нападающего
Решение не обсуждается
Фото з відкритих джерел
Тренер "Байера" решил сохранить ключевого нападающего.
Эрик Тен Хаг намерен оставить Патрика Шика в немецком клубе. О трансферном вето уже уведомлен агент игрока.
Нападающий в следующем сезоне по решению тренера будет выходить в стартовом составе.
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Патрик Шик в сезоне 2024/25 сыграл в 45-ти матчах немецкого клуба, в которых забил 27 голов и отдал одну голевую передачу.
Контракт нападающего сборной Чехии с "Байером" действителен до 2027 года.
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Источник:Werkself Xtra
Опубликовал: Владислав Прийменко
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