Не продаётся. Тренер Байера решил сохранить ключевого нападающего

Тренер "Байера" решил сохранить ключевого нападающего.

Эрик Тен Хаг намерен оставить Патрика Шика в немецком клубе. О трансферном вето уже уведомлен агент игрока.

Нападающий в следующем сезоне по решению тренера будет выходить в стартовом составе.

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Патрик Шик в сезоне 2024/25 сыграл в 45-ти матчах немецкого клуба, в которых забил 27 голов и отдал одну голевую передачу.

Контракт нападающего сборной Чехии с "Байером" действителен до 2027 года.