Бавария близка к продлению сотрудничества со своим опытным голкипером

Голкипер "Баварии" Свен Ульрайх близок к подписанию нового контракта с мюнхенским клубом, который будет рассчитан еще на один сезон – до 2026 года.

Это соглашение, как сообщается, будет включать важный пункт: после завершения этого договора Ульрайх сможет продолжить работать в "Баварии" на другой должности.

В следующем сезоне 36-летний вратарь будет выполнять роль третьего голкипера команды.