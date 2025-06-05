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Бавария близка к продлению сотрудничества со своим опытным голкипером
Об этом пишет издание BILD
wikipedia
Голкипер "Баварии" Свен Ульрайх близок к подписанию нового контракта с мюнхенским клубом, который будет рассчитан еще на один сезон – до 2026 года.
Это соглашение, как сообщается, будет включать важный пункт: после завершения этого договора Ульрайх сможет продолжить работать в "Баварии" на другой должности.
В следующем сезоне 36-летний вратарь будет выполнять роль третьего голкипера команды.
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Источник:BILD
Опубликовал: Екатерина Власова
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