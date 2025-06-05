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Сане выбирает между Баварией и Галатасараем: мюнхенский клуб улучшил свое предложение

Германия

Пока не известно, в каком клубе Сане продолжит карьеру

Сане выбирает между Баварией и Галатасараем: мюнхенский клуб улучшил свое предложение

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Будущее вингера "Баварии" Лероя Сане остается неопределенным, поскольку мюнхенский клуб все еще ожидает его решения по новому контракту. Об этом пишет Bayern & Germany.

"Бавария" улучшила свое предложение игроку, увеличив фиксированную часть зарплаты и доведя общий пакет до 15,5 миллионов евро в год. Однако, как сообщается, это окончательное предложение, и мюнхенский клуб не будет его улучшать.

Между тем турецкий "Галатасарай" вмешался в борьбу за Сане, предложив ему 11-12 миллионов евро в год.

Лерой уже в ближайшее время примет решение относительно своего будущего.

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Бавария (Мюнхен) Галатасарай (Стамбул) Лерой Сане
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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