Сане выбирает между Баварией и Галатасараем: мюнхенский клуб улучшил свое предложение

Будущее вингера "Баварии" Лероя Сане остается неопределенным, поскольку мюнхенский клуб все еще ожидает его решения по новому контракту. Об этом пишет Bayern & Germany.

"Бавария" улучшила свое предложение игроку, увеличив фиксированную часть зарплаты и доведя общий пакет до 15,5 миллионов евро в год. Однако, как сообщается, это окончательное предложение, и мюнхенский клуб не будет его улучшать.

Между тем турецкий "Галатасарай" вмешался в борьбу за Сане, предложив ему 11-12 миллионов евро в год.

Лерой уже в ближайшее время примет решение относительно своего будущего.