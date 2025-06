Новичок Бундеслиги назначил нового главного тренера

Лукас Кваснек занял должность наставника "Кельна".

Трудовое соглашение 43-летний специалист и новичок Бундеслиги заключили до 30 июня 2028 года. Детали контракта не разглашаются.

До этого Кваснек четыре года работал с "Падерборном".

По итогам сезона 2024/25 "Кельн" стал чемпионом второго дивизиона Германии.

