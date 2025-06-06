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Новичок Бундеслиги назначил нового главного тренера
Большой вызов
Getty Images/Global Images Ukraine
Лукас Кваснек занял должность наставника "Кельна".
Трудовое соглашение 43-летний специалист и новичок Бундеслиги заключили до 30 июня 2028 года. Детали контракта не разглашаются.
До этого Кваснек четыре года работал с "Падерборном".
По итогам сезона 2024/25 "Кельн" стал чемпионом второго дивизиона Германии.
Lukas Kwasniok will take over as #effzeh Head Coach for the upcoming 2025-26 season! ????⚪️— 1. FC Cologne (@fckoeln_en) June 6, 2025
He has signed a deal with FC until 30th June 2028. ✍️
We're looking forward to getting started, Coach! ???? pic.twitter.com/IDNjYRYZ0K
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