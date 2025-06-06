Немецкий топ-клуб этим летом может попрощаться со своим звездным форвардом.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, пути леверкузенского "Байера" и Виктора Бонифейса могут разойтись уже в ближайшее трансферное окно, если "фармацевтам" поступит соответствующее предложение, которое будет устраивать не только клуб, но и 24-летнего нигерийского нападающего.

Несмотря на то, что в январе этого года переезд Бонифейса в Саудовскую Аравию сорвался, есть команды, которые заинтересованы в его подписании, поэтому он может покинуть Германию этим летом.

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В сезоне 2024/25 Виктор Бонифейс забил 11 голов и отдал 2 ассиста в 27 матчах за "Байер" во всех турнирах. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.