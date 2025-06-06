Переход брата Беллингема в дортмундскую Боруссию под угрозой срыва

Желание Джоба Беллингема выступить за "Боруссию" Дортмунд на Клубном Чемпионате мира может не сбыться. По данным BILD, переговоры между дортмундцами и "Сандерлендом" зашли в тупик. Английский клуб не намерен снижать сумму выкупа, которая составляет 40 миллионов евро, тогда как немцы сделали стартовое предложение в 25 миллионов.

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Издание даже предполагает, что сделка может сорваться из-за слишком большой разницы в оценках. Для "Боруссии" нет критической необходимости усиливать середину поля к турниру в июне, а у самого Беллингема есть и другие варианты. В то же время издание пишет о наличии устной договоренности между семьей Беллингемов и клубом из Дортмунда.

Также отмечается, что "Боруссия" готова добавить к своему предложению не менее 5 миллионов евро в виде бонусов. Если стороны смогут достичь согласия относительно деталей бонусов, то соглашение еще можно быстро оформить.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Джоб Беллингем отметился 4 голами и 3 ассистами в 43 матчах за "Сандерленд".