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Клубы немецкой Бундеслиги заинтересованы в подписании воспитанника Манчестер Сити

Германия

Еще один клуб присоединился к гонке

Клубы немецкой Бундеслиги заинтересованы в подписании воспитанника Манчестер Сити

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, "Штутгарт" добавил Джеймса Макати из "Манчестер Сити" в свой список потенциальных трансферов.

Причина – неопределенное будущее атакующего полузащитника Энцо Мийо. Француза уже несколько месяцев связывают с возможным трансфером этим летом. Несмотря на не лучший сезон, в финале Кубка Германии он отметился дублем, чем подтвердил свое качество.

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Впрочем, не только "Штутгарт" проявляет интерес к Макати. Как сообщается, "Айнтрахт" также делал запрос по воспитаннику академии "горожан", тогда как "Байер" рассматривает Макати как возможную замену для Флориана Вирца. Сам 22-летний хавбек, по данным источников, заинтересован в возможности поиграть в Бундеслиге. Кроме того, им также интересуются команды из Италии.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Макати провел 27 матчей за "Ман Сити" во всех турнирах, забив 7 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Алексей Полищук
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