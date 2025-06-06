Клубы немецкой Бундеслиги заинтересованы в подписании воспитанника Манчестер Сити

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, "Штутгарт" добавил Джеймса Макати из "Манчестер Сити" в свой список потенциальных трансферов.

Причина – неопределенное будущее атакующего полузащитника Энцо Мийо. Француза уже несколько месяцев связывают с возможным трансфером этим летом. Несмотря на не лучший сезон, в финале Кубка Германии он отметился дублем, чем подтвердил свое качество.

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Впрочем, не только "Штутгарт" проявляет интерес к Макати. Как сообщается, "Айнтрахт" также делал запрос по воспитаннику академии "горожан", тогда как "Байер" рассматривает Макати как возможную замену для Флориана Вирца. Сам 22-летний хавбек, по данным источников, заинтересован в возможности поиграть в Бундеслиге. Кроме того, им также интересуются команды из Италии.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Макати провел 27 матчей за "Ман Сити" во всех турнирах, забив 7 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.