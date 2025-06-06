Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клубы немецкой Бундеслиги заинтересованы в подписании воспитанника Манчестер Сити
Еще один клуб присоединился к гонке
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, "Штутгарт" добавил Джеймса Макати из "Манчестер Сити" в свой список потенциальных трансферов.
Причина – неопределенное будущее атакующего полузащитника Энцо Мийо. Француза уже несколько месяцев связывают с возможным трансфером этим летом. Несмотря на не лучший сезон, в финале Кубка Германии он отметился дублем, чем подтвердил свое качество.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Впрочем, не только "Штутгарт" проявляет интерес к Макати. Как сообщается, "Айнтрахт" также делал запрос по воспитаннику академии "горожан", тогда как "Байер" рассматривает Макати как возможную замену для Флориана Вирца. Сам 22-летний хавбек, по данным источников, заинтересован в возможности поиграть в Бундеслиге. Кроме того, им также интересуются команды из Италии.
Добавим, что в сезоне 2024/25 Макати провел 27 матчей за "Ман Сити" во всех турнирах, забив 7 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Поездка почти ни о чем. Почему в контексте Украины на турнире в Канаде больше вопросов, чем ответов
- Оболонь официально объявила об уходе главного тренера
- Стало известно, изменится ли положение Лунина в Реале с приходом Алонсо
- Вратарь Баварии близок к переходу в ПСВ
- Неудачная инвестиция: футболист Наполи потерял почти 3 млн евро из-за своей возлюбленной
- Мудрик в Польше: неожиданное появление футболиста в баре