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Динамо Загреб договорился о подписании форварда Баварии Видовича

Германия
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Динамо Загреб договорился о подписании форварда Баварии Видовича

Getty Images/Global Images Ukraine

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Мюнхенская "Бавария" и загребское "Динамо" достигли соглашения о полноценном трансфере форварда мюнхенского гранда Габриэля Видовича.

По информации Bayern & Germany, хорватский клуб выплатит "Баварии" 1,2 миллиона евро, а также немецкий гранд получит процент от будущей продажи игрока.

Добавим, что Габриэль произвел хорошее впечатление во время своей аренды в хорватском клубе в сезоне 2023/24, и теперь руководство "Динамо" намерено вернуть игрока.

Видович в текущем сезоне сыграл 6 матчей - 70 минут.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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