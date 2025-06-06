Динамо Загреб договорился о подписании форварда Баварии Видовича

Мюнхенская "Бавария" и загребское "Динамо" достигли соглашения о полноценном трансфере форварда мюнхенского гранда Габриэля Видовича.

По информации Bayern & Germany, хорватский клуб выплатит "Баварии" 1,2 миллиона евро, а также немецкий гранд получит процент от будущей продажи игрока.

Добавим, что Габриэль произвел хорошее впечатление во время своей аренды в хорватском клубе в сезоне 2023/24, и теперь руководство "Динамо" намерено вернуть игрока.

Видович в текущем сезоне сыграл 6 матчей - 70 минут.