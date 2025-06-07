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Клубы Бундеслиги охотятся на игрока Вулверхэмптона
В Германии хорошо изучили возможности игрока
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Атакующим португальским полузащитником "Лас-Пальмаса" заинтересовались клубы с чемпионата Германии.
За 22-летним футболистом следят "Боруссия" Дортмунд, "Лейпциг", "Айнтрахт" Франкфурт, "Штутгарт" и "Вольфсбург". Фабиу Силва знает об интересе и предпочитает покинуть свой нынешний клуб "Вулверхэмптон", в который он вернётся по окончании арендного соглашения с "Лас-Пальмасом" 30 июня. Сумма, за которую "волки" будут готовы попрощаться с Силвой, составляет 20-25 миллионов евро.
В этом сезоне игрок провел в испанской Ла Лиге 24 матча, забил 10 голов и отдал 3 ассиста. И хотя его команда вылетела, игрок смог зарекомендовать себя как одного из лидеров "островитян".
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