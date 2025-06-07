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Клубы Бундеслиги охотятся на игрока Вулверхэмптона

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В Германии хорошо изучили возможности игрока

Клубы Бундеслиги охотятся на игрока Вулверхэмптона

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Атакующим португальским полузащитником "Лас-Пальмаса" заинтересовались клубы с чемпионата Германии.

За 22-летним футболистом следят "Боруссия" Дортмунд, "Лейпциг", "Айнтрахт" Франкфурт, "Штутгарт" и "Вольфсбург". Фабиу Силва знает об интересе и предпочитает покинуть свой нынешний клуб "Вулверхэмптон", в который он вернётся по окончании арендного соглашения с "Лас-Пальмасом" 30 июня. Сумма, за которую "волки" будут готовы попрощаться с Силвой, составляет 20-25 миллионов евро.

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В этом сезоне игрок провел в испанской Ла Лиге 24 матча, забил 10 голов и отдал 3 ассиста. И хотя его команда вылетела, игрок смог зарекомендовать себя как одного из лидеров "островитян".

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Боруссия (Дортмунд) Бундеслига Вулверхэмптон АПЛ Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Ла Лига РБ Лейпциг Штутгарт Вольфсбург Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) Фабио Силва
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Денис Снигур
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