Клубы Бундеслиги охотятся на игрока Вулверхэмптона

Атакующим португальским полузащитником "Лас-Пальмаса" заинтересовались клубы с чемпионата Германии.

За 22-летним футболистом следят "Боруссия" Дортмунд, "Лейпциг", "Айнтрахт" Франкфурт, "Штутгарт" и "Вольфсбург". Фабиу Силва знает об интересе и предпочитает покинуть свой нынешний клуб "Вулверхэмптон", в который он вернётся по окончании арендного соглашения с "Лас-Пальмасом" 30 июня. Сумма, за которую "волки" будут готовы попрощаться с Силвой, составляет 20-25 миллионов евро.

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В этом сезоне игрок провел в испанской Ла Лиге 24 матча, забил 10 голов и отдал 3 ассиста. И хотя его команда вылетела, игрок смог зарекомендовать себя как одного из лидеров "островитян".