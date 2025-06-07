Турецкие гранды вступили в борьбу за вингера мюнхенской Баварии и сборной Германии

Лерой Сане заинтересовал теперь уже вице-чемпиона Турции. Ранее сообщалось, что подписать вингера "Баварии" хочет "Галатасарай". Стамбульцы предлагают 29-летнему футболисту 10 млн. евро в год "чистыми".

Bild пишет, что в борьбу за игрока сборной Германии вступил и "Фенербахче". Клуб, в котором работает Жозе Моуринью, готов платить Сане 14-15 млн. евро в год (после вычета налогов).

Отмечается, что "Бавария" предлагает Лере 10 млн. евро и еще 5 млн. в виде бонусов, но эта сумма – к уплате налогов.