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Турецкие гранды вступили в борьбу за вингера мюнхенской Баварии и сборной Германии
Фенербахче и Галатасарай заинтересованы в Сане
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лерой Сане заинтересовал теперь уже вице-чемпиона Турции. Ранее сообщалось, что подписать вингера "Баварии" хочет "Галатасарай". Стамбульцы предлагают 29-летнему футболисту 10 млн. евро в год "чистыми".
Bild пишет, что в борьбу за игрока сборной Германии вступил и "Фенербахче". Клуб, в котором работает Жозе Моуринью, готов платить Сане 14-15 млн. евро в год (после вычета налогов).
Отмечается, что "Бавария" предлагает Лере 10 млн. евро и еще 5 млн. в виде бонусов, но эта сумма – к уплате налогов.
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