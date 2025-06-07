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Турецкие гранды вступили в борьбу за вингера мюнхенской Баварии и сборной Германии

Германия

Фенербахче и Галатасарай заинтересованы в Сане

Турецкие гранды вступили в борьбу за вингера мюнхенской Баварии и сборной Германии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лерой Сане заинтересовал теперь уже вице-чемпиона Турции. Ранее сообщалось, что подписать вингера "Баварии" хочет "Галатасарай". Стамбульцы предлагают 29-летнему футболисту 10 млн. евро в год "чистыми".

Bild пишет, что в борьбу за игрока сборной Германии вступил и "Фенербахче". Клуб, в котором работает Жозе Моуринью, готов платить Сане 14-15 млн. евро в год (после вычета налогов).

Отмечается, что "Бавария" предлагает Лере 10 млн. евро и еще 5 млн. в виде бонусов, но эта сумма – к уплате налогов.

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Бавария (Мюнхен) Фенербахче (Стамбул) Галатасарай (Стамбул) Лерой Сане
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Источник:
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Опубликовал: Михаил Олексиенко
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