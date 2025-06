Звёздный полузащитник Сандерленда перешёл в Боруссию Д, - Источник

Звёздный полузащитник "Сандерленда" перешёл в "Боруссию Д".

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Джоб Беллингем переходит в немецкий клуб. Трансфер обошёлся в 33 млн евро + 5 млн евро бонусами. Также включено 15% от суммы последующих трансферов.

????????⚫️ EXCL: Jobe Bellingham to Borussia Dortmund, here we go! ????



€33m fixed fee, €5m add-ons to Sunderland… and also 15% sell-on clause.



Record sale for #SAFC and huge fee after initial €20m bid rejected. Excellent addition for BVB.



Another Bellingham in Dortmund! ???????? pic.twitter.com/2W0pRcTHel