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Звёздный полузащитник Сандерленда перешёл в Боруссию Д, - Источник

Германия
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Остались формальности

Звёздный полузащитник Сандерленда перешёл в Боруссию Д, - Источник

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Звёздный полузащитник "Сандерленда" перешёл в "Боруссию Д".

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Джоб Беллингем переходит в немецкий клуб. Трансфер обошёлся в 33 млн евро + 5 млн евро бонусами. Также включено 15% от суммы последующих трансферов.

По словам Романо, эта продажа рекордная для английского клуба.

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В "Сандерленд" Джоб Беллингем перешёл в 2023 году за 1,75 млн евро. Он провёл 90 матчей за клуб, в которых отметился 11-ю голами и 4-мя голевыми передачами.

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Боруссия (Дортмунд) Сандерленд Джоб Беллингем
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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