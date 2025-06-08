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Звёздный полузащитник Сандерленда перешёл в Боруссию Д, - Источник
Остались формальности
Getty Images / Global Images Ukraine
Звёздный полузащитник "Сандерленда" перешёл в "Боруссию Д".
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Джоб Беллингем переходит в немецкий клуб. Трансфер обошёлся в 33 млн евро + 5 млн евро бонусами. Также включено 15% от суммы последующих трансферов.
????????⚫️ EXCL: Jobe Bellingham to Borussia Dortmund, here we go! ????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2025
€33m fixed fee, €5m add-ons to Sunderland… and also 15% sell-on clause.
Record sale for #SAFC and huge fee after initial €20m bid rejected. Excellent addition for BVB.
Another Bellingham in Dortmund! ???????? pic.twitter.com/2W0pRcTHel
По словам Романо, эта продажа рекордная для английского клуба.
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В "Сандерленд" Джоб Беллингем перешёл в 2023 году за 1,75 млн евро. Он провёл 90 матчей за клуб, в которых отметился 11-ю голами и 4-мя голевыми передачами.
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