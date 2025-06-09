Бавария договорилась о переходе немецкого таланта до начала Клубного ЧМ-2025

По информации Kicker, мюнхенская "Бавария" достигла соглашения с "Хоффенхаймом" по досрочному переходу полузащитника Тома Бишофа. В рамках соглашения "Хоффенхайм" получит базовую сумму трансфера в размере 300 тысяч евро, а также бонусы.

Ранее "Бавария" уже оформила подобное соглашение с "Байером" по защитнику Джонатану Та. Оба футболиста – и Та, и Бишоф – должны были присоединиться к "Баварии" на правах свободных агентов после завершения контрактов с нынешними клубами 30 июня 2025 года.

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Впрочем, мюнхенцы решили ускорить этот процесс, чтобы игроки имели право сыграть на предстоящем Клубном Чемпионате мира в США, который стартует для "Баварии" матчем против "Окленд Сити" 15 июня.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Бишоф провел 41 матч за "Хоффенхайм" во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 3 ассиста.