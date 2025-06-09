Стало известно, сколько будет зарабатывать брат Беллингема, если присоединится к Боруссии Д

Полузащитник "Сандерленда" Джоб Беллингем сегодня, 9 июня, пройдет медицинское обследование перед своим переходом в дортмундскую "Боруссию". Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, в своем новом клубе Джоб Беллингем будет зарабатывать около 3,5 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб заплатит за игрока 33 миллиона евро + 5 миллионов в виде бонусов. Также включено 15% от суммы следующих трансферов.