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Бавария сможет привлечь двух своих новых игроков к участию в КЧС
Немецкий гранд достиг договоренности с Байером и Хоффенхаймом
Bayern
Мюнхенская "Бавария" сможет привлечь своих новых игроков, Джонатана Та и Тома Бишофа, к участию в предстоящем Клубном чемпионате мира в США.
Немецкий гранд достиг договоренности с леверкузенским "Байером" и "Хоффенхаймом" о том, что контракты обоих игроков вступят в силу уже во время турнира.
Макс Эберль, спортивный директор "Баварии", высказался по этому поводу: "Мы рады, что смогли договориться с "Леверкузеном" и "Хоффенхаймом" и что Джонатан и Том теперь входят в состав нашей команды. Оба помогут нам на Клубном чемпионате мира. Мы все с нетерпением ждем этого турнира в США, где мы хотим побороться за трофей".
Завтра, 10 июня, команда "Баварии" вылетает в Соединенные Штаты, чтобы начать подготовку к КЧС.
ℹ️ Einigung mit Leverkusen & Hoffenheim: FC Bayern mit Jonathan Tah und Tom Bischof zur Klub-WM ????— FC Bayern München (@FCBayern) June 9, 2025
Alle Infos: https://t.co/MdCUASmYMd ????️#FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/n19BeAE41k
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