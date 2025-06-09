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Бавария сможет привлечь двух своих новых игроков к участию в КЧС

Германия

Немецкий гранд достиг договоренности с Байером и Хоффенхаймом

Бавария сможет привлечь двух своих новых игроков к участию в КЧС

Bayern

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Мюнхенская "Бавария" сможет привлечь своих новых игроков, Джонатана Та и Тома Бишофа, к участию в предстоящем Клубном чемпионате мира в США.

Немецкий гранд достиг договоренности с леверкузенским "Байером" и "Хоффенхаймом" о том, что контракты обоих игроков вступят в силу уже во время турнира.

Макс Эберль, спортивный директор "Баварии", высказался по этому поводу: "Мы рады, что смогли договориться с "Леверкузеном" и "Хоффенхаймом" и что Джонатан и Том теперь входят в состав нашей команды. Оба помогут нам на Клубном чемпионате мира. Мы все с нетерпением ждем этого турнира в США, где мы хотим побороться за трофей".

Завтра, 10 июня, команда "Баварии" вылетает в Соединенные Штаты, чтобы начать подготовку к КЧС.

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Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен) Хоффенхайм (Зинсхайм) Джонатан Та Том Бишоф
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Источник:
Bayern
Опубликовал: Екатерина Власова
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