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Бавария может подписать со своим вингером мини-контракт, который будет рассчитан до конца КЧС

Германия

Будущее Сане неизвестно

Бавария может подписать со своим вингером мини-контракт, который будет рассчитан до конца КЧС

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Похоже, вингер мюнхенской "Баварии" Лерой Сане не примет окончательного решения относительно своего будущего до отлета команды на Клубный чемпионат мира ФИФА.

Пока "Бавария" планирует, что Сане полетит в Орландо, ведь его контракт официально действует до 30 июня. Находясь там, во время группового этапа турнира, вингер будет иметь больше времени, чтобы обдумать свое дальнейшее будущее.

Также руководство "Баварии" рассматривает возможность предложить Сане так называемый "мини-контракт" до конца турнира.

Добавим, что Лерой в сезоне 2024/25 сыграл 45 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

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Бавария (Мюнхен) Лерой Сане
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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