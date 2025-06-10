РБ Лейпциг ведет переговоры о назначении нового тренера

Как сообщает Kicker, "Лейпциг" ведет переговоры с Оле Вернером. 37-летний специалист досрочно покинул "Вердер", объявив, что не будет продлевать контракт после 2026 года. Это означает, что "Лейпцигу" придется достичь компенсационного соглашения с бременским клубом.

Назначение Оле Вернера – довольно сдержанный вариант, особенно учитывая то, какие имена рассматривал "Лейпциг": Сеск Фабрегас, который останется в "Комо", и Оливер Гласнер из "Кристал Пэлас".

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Но после того как клуб вообще не пробился в еврокубки на следующий сезон, а Беньямин Шешко, Лоис Опенда и Хави Симонс, вероятно, покинут команду этим летом, "Лейпциг" ждет перестройка с ограниченным бюджетом. Вернер уже показал в "Хольштайн Киль" и "Вердере", что умеет работать в таких условиях.

Напомним, что "Лейпциг" завершил сезон 2024/25 на 7-м месте в турнирной таблице Бундеслиги с 51 зачетным баллом. Столько же набрал и "Вердер", занявший 8-е место.