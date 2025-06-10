С уникальным дизайном для легенды. Бавария представила новую домашнюю форму. ФОТО

"Бавария" представила новую домашнюю форму.

Футболка выполнена в традиционной красной окраске, с белым градиентом. Логотип клуба вышит с пятью звёздами сверху. Впервые игроки выйдут в ней на Клубном Чемпионате мира.

"Новая домашняя футболка сочетает в себе традиции и чувство принадлежности. Она выполнена в классических цветах клуба — красном и белом — и имеет особую деталь, подчеркивающую связь с городом Мюнхен: стилизованная буква "М" является заметным элементом дизайна спереди, потому что "Бавария" очень дорожит своим родным городом. Новая футболка символизирует не только спортивную мощь, но и гордость за происхождение клуба и его глубокие корни в столице Баварии. В этом отношении мощное красно-белое сочетание стало синонимом страсти, динамизма и истории успеха рекордсменов Германии", - пояснил клуб.

???????????????????????????????? and ???????????????????? in the club’s origins. ❤️????



Introducing our new 25/26 Home Jersey!



Available now ???? https://t.co/8kmbjLt8nc pic.twitter.com/KPAl6WJymH — FC Bayern (@FCBayernEN) June 10, 2025

Немецкий гранд сделал особенную форму для Томаса Мюллера.

"Специально разработанный дизайн включает в себя некоторые из самых знаковых моментов в карьере рекордсмена, что является достойной данью уважения его последнему международному турниру за "Баварию" — Клубному чемпионату мира", - пояснил клуб.

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A special design for Thomas Müller and a worthy tribute to his final international tournament for FC Bayern. ????



The new FC Bayern 25/26 Home Jersey.



Available now ???? https://t.co/8kmbjLt8nc#FCBayern #MiaSanMia | @esmuellert_ pic.twitter.com/5zLbq0eWOv — FC Bayern (@FCBayernEN) June 10, 2025

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Напомним, что "Бавария" сыграет на Клубном чемпионате мира в группе с "Бока Хуниорс". "Бенфикой" и "Окленд Сити". Немецкий гранд дебютирует в турнире 15 июня.