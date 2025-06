С уникальным дизайном для легенды. Бавария представила новую домашнюю форму. ФОТО

"Бавария" представила новую домашнюю форму.

Футболка выполнена в традиционной красной окраске, с белым градиентом. Логотип клуба вышит с пятью звёздами сверху. Впервые игроки выйдут в ней на Клубном Чемпионате мира.

Немецкий гранд сделал особенную форму для Томаса Мюллера.

⭐ ???????????????????????? ????????????????????????????. ⭐



A special design for Thomas Müller and a worthy tribute to his final international tournament for FC Bayern. ????



The new FC Bayern 25/26 Home Jersey.



The new FC Bayern 25/26 Home Jersey.