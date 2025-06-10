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С уникальным дизайном для легенды. Бавария представила новую домашнюю форму. ФОТО

Германия

Стильно

С уникальным дизайном для легенды. Бавария представила новую домашнюю форму. ФОТО

Фото - Bayern FC

Новина українською

"Бавария" представила новую домашнюю форму.

Футболка выполнена в традиционной красной окраске, с белым градиентом. Логотип клуба вышит с пятью звёздами сверху. Впервые игроки выйдут в ней на Клубном Чемпионате мира.

"Новая домашняя футболка сочетает в себе традиции и чувство принадлежности. Она выполнена в классических цветах клуба — красном и белом — и имеет особую деталь, подчеркивающую связь с городом Мюнхен: стилизованная буква "М" является заметным элементом дизайна спереди, потому что "Бавария" очень дорожит своим родным городом.

Новая футболка символизирует не только спортивную мощь, но и гордость за происхождение клуба и его глубокие корни в столице Баварии. В этом отношении мощное красно-белое сочетание стало синонимом страсти, динамизма и истории успеха рекордсменов Германии", - пояснил клуб.

Немецкий гранд сделал особенную форму для Томаса Мюллера.

"Специально разработанный дизайн включает в себя некоторые из самых знаковых моментов в карьере рекордсмена, что является достойной данью уважения его последнему международному турниру за "Баварию" — Клубному чемпионату мира", - пояснил клуб.

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Напомним, что "Бавария" сыграет на Клубном чемпионате мира в группе с "Бока Хуниорс". "Бенфикой" и "Окленд Сити". Немецкий гранд дебютирует в турнире 15 июня.

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Источник:
Bayern
Опубликовал: Владислав Прийменко
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